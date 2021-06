IMSS tomará control de hospitales públicos de gobiernos estatales: AMLO

En San Quintín, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tomará el control de los hospitales públicos que hoy manejan los gobiernos estatales.

Pasarán a ser ahora parte del Programa IMSS-Bienestar.

El presidente llegó hasta esta población de trabajadores agrícolas para inaugurar la ampliación que se le hizo al hospital IMSS Bienestar ubicado aquí, al cual se le agregaron 30 camas para contar con un total de 60 camas de hospitalización, un albergue para los familiares de los pacientes, nuevo equipo médico general y de especialidades, traumatología, ortopedia, otorrinolaringología, y oftalmología, con la sustitución de la ambulancia ahora totalmente equipada y con una ampliación a 183 trabajadores de salud.

Aquí explicó por qué decidió que sea el IMSS, y no las secretarías de Salud estatales las que tomen el control de la atención médica pública para quienes no son beneficiarios de otros servicios.

“Se enviaba el dinero para la salud y se desviaba, o llegaba el dinero y se compraba medicina con intermediarios, con gente acostumbrada a la corrupción y se pagaba carísimo por la medicina, ¿qué sucedía en los centros de Salud de los hospitales? Pues no había medicamentos, no había abasto suficiente. Entonces, ya no queremos eso, no queremos que se rescate un hospital público y lo siga manejando con esos vicios el mismo gobierno local”, afirmó López Obrador.