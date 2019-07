Pérdida del ojo: Hospital General de México atiende más de 400 casos al año

En México solo existen cuatro hospitales del sector Salud donde se fabrican y colocan prótesis oculares. Uno de ellos es el Hospital General de México, al que acuden anualmente más de 400 pacientes que perdieron este órgano.

Las causas más frecuentes son cáncer, enfermedades congénitas y accidentes

Jesús tiene siete años, un accidente vial le provocó la pérdida del ojo derecho, desde entonces no asiste a la escuela por temor a que le hagan bullying.

“Estábamos esperando la combi y en el momento en que estaba así en la parada pasó el de la moto y me pegó a mi primero y luego a mi bebé con el manubrio”, comentó María Tapia, madre de un paciente.

Muy pronto le será colocada una prótesis de ojo.

“Tenemos desde niños de meses, de un mes de nacidos, hasta pacientes de 90 años o más de 90 años, la edad no importa. En edades jóvenes hay muchos por accidentes, accidentes por pirotecnia, accidentes automovilísticos, violencia, asaltos, balas perdidas, armas punzo cortantes”, destacó Minerva Díaz, protesista maxilofacial.

Prótesis hechas a mano

En el Hospital General de México, las prótesis de ojo se hacen completamente a mano.

“Todo es acrílico. Es de color transparente nada más que nosotros le ponemos pigmento blanco. Después lo que utilizamos para pintar son pigmentos ferrosos, son en polvo y lo mezclamos con acrílico es una prótesis artesanal, individualizada”, explicó Minerva Díaz, protesista maxilofacial del Hospital General de México.

Sofía tiene 94 años, un tumor la hizo perder un ojo, parte del pómulo y la nariz.

“Le empezó a salir un granito en la nariz como un barrito, poco a poco fue avanzando más todo y luego el ojo le salió como un granito igual y se le reventó”, comentó Ana Sabino, familiar de paciente.

La prótesis cuando se coloca en menores de edad debe ajustarse o cambiarse conforme a su crecimiento. Un adulto, solo debe darle mantenimiento y asearla diariamente.

“Yo me enfermé como a los 3 años de tuberculosis miliar, entonces me causó afectación a mi ojo izquierdo. Perdí la vista como a los 7, 8 años y ya me hicieron prótesis y la verdad es que me recupero, uno se siente mejor, pero sobre todo ese vacío prácticamente ni se siente”, destacó Aída, paciente.

