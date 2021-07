Hospital de Atizapán reanuda operaciones casi a su totalidad tras inundación

Este lunes, el Hospital General de Atizapán, “Salvador González Herrejón”, comenzó a operar casi en su totalidad, luego de la inundación que se registró la semana pasada.

“Yo vine hacer un tamiz auditivo… ¿Que le dijeron?… Bien, se lo revisaron a mi bebé, todo muy bien, salió muy bien y me atendieron excelente… ¿No tuvo ningún problema después de la inundación?… Ahorita se ve todo muy bien, se ve todo muy limpio, sanitizado, todo excelente… ¿A qué hora llegó y cuánto tiempo tardo durante la consulta?… 15 minutos, por mucho, 15 minutos, se lo realizaron rápido y todo fue muy bien… ¿No tuvo ningún problema?… No, ninguno, todo excelente”, explicó Guadalupe Yessenia, paciente.

“Muy bien, la verdad, mi consulta era a las 11 y exactamente a las 11 entré, todo bien, vine a revisión de embarazo y todo bien… ¿No hubo ningún problema después de la inundación?… Yo creo que al parecer no, no sé si hay algún problema en otra área, pero referente a mí, todo bien”, dijo Nancy Lugo, paciente.

Consulta externa, urgencias, ginecoobstetricia, ortopedia y otras áreas servicio este lunes… Desde muy temprano, los pacientes fueron atendidos.

Él área de ginecología fue la que más atención tuvo.

“A mi cita de ginecoobstetricia, como ya abrieron desde el viernes, me parece, tenía la cita hoy y pues vine… ¿No tuvo ningún problema?… No, ninguno, la cita me la dieron a las 10:40 y llegue media hora, como es de costumbre, pero atendieron normal”, aseguró Dorian Goicochea, paciente.

Los comerciantes que se encuentran instalados al exterior del hospital comenzaron a retomar poco a poco sus actividades.

“Esta mañana se ve un poco mejor , ya empezó más o menos la venta, a ver qué tal nos va esta semana… ¿Cómo había estado la venta?… No, las otras semanas estuvo muy tranquila. Ahora sí lo que fue hace 8 días de la lluvia, sí estuvo muy cañón, más que nada lo que fue viernes, desde el jueves, martes, jueves, estuvo muy tranquilo, cerraron el Hospital… ¿Y ahora cómo ha estado?… Hoy ya se ve un poco más de movimiento, mejoró la venta, los otros días si temprano no había nada, ojalá ya se componga bien esta semana”, dijo Jesús Palma, comerciante.

Los taxistas son los que han tenido el mayor número de problemas en recuperar sus actividades normales.

“Desgraciadamente mal, no hay mucho trabajo, como todo, estamos esperando aquí mire, y ya tenemos hora y media y estamos espere y espere a que salga el pasaje, tanto del Hospital como gente qué transita en el taxi… ¿No ha sido nada fácil?… No, para nada, cómo va ser fácil, nosotros con el tanque lleno y todo pero no, no es nada fácil, gastos y gastos todo los días hay y todo pero no es fácil, vea a los demás compañeros, cuántos carros hay y ahorita está más o menos la mitad de carros, somos 40 en casa base”, destacó Galileo Ramírez, taxista: