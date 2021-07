Comienzan trabajos de limpieza en Zumpango tras fuertes inundaciones

Este sábado se llevaron a cabo los trabajos de limpieza en el municipio de Zumpango, Estado de México, tras las inundaciones que se registraron en días pásados.

Te recomendamos: Video: Inundaciones en Edomex no ceden; autos quedan bajo el agua por segundo día

Macario Hernández, tiene tres años viviendo en la Laguna de Zumpango, desde hace varios días se ha dedicado a recoger los muebles de su casa.

Eduardo García, tiene varios días viviendo con un familiar en el municipio de Ecatepec, Estado de México. La semana pasada abandonó su domicilio ubicado en Zumpango por las fuertes lluvias que se registraron.

“Ya no estoy viviendo ahorita aquí porque ya todo está echado a perder, ya los muebles se echaron a perder, que hago aquí, ya los sillones, los muebles, las camas, las puertas de los cuartos ya no sirven, ya no cierra, ahora si que mi matrimonio ya se fue, ahorita estoy viviendo por allá por Ecatepec con un familiar, no hay de otra”, Eduardo García, vecino Zumpango.