Piden justicia a AMLO por ataque a hombre cuadripléjico

A las 10 de la mañana, una ambulancia se detuvo frente a la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador, en la colonia Roma.

Los paramédicos abrieron la puerta trasera y bajaron en camilla a Roberto González, víctima hace casi 2 años de una golpiza que lo dejó cuadripléjico.

Sus familiares y amigos acompañaron su traslado hasta la entrada del domicilio donde realizaron una manifestación para exigir justicia por los hechos ocurridos en Playa del Carmen.

Roberto tiene parálisis en brazos y piernas y una traqueotomía que le impide hablar, por eso, fue su familia la que le dio voz frente a la casa de transición.

Hoy a 19 meses de la agresión mi esposo no ha recibido justicia, no ha habido reparación del daño, los agresores se encuentran libres y nosotros teniendo que solventar todos los gastos médicos, viviendo en una ciudad que no es la de nosotros y teniendo que mantener todos los gastos que implica tener una familia”, explicó Rosalía Pérez, esposa de Roberto González.