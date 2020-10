Entrega de ‘Hogares más dignos’ en Yucatán genera críticas contra el gobernador Villa

El jueves pasado, el gobernador de Yucatán, Mauricio Villa, informó en sus redes sociales de la entrega de viviendas para personas necesitadas y las calificó como ‘Hogares más Dignos’.

A muchos sorprendió el tamaño de los cuartos y desató la crítica. Los ocho integrantes de la familia Cocom viven el cuarto de 4 x 4 metros en el municipio de Muna, una población maya de 15 mil habitantes, a una hora al sur de Mérida, Yucatán.

Bajo ese techo se refugiaron de los dos últimos ciclones. Colgaron sus hamacas y pusieron colchones en el piso. Antes vivían en una casa de lámina, cartón y madera.

“¿Lo pequeño de la casa les molestó, les ayudó? Está bien, porque sí ayuda, no entra agua, no hay frío, se ayuda uno con el ciclón que pasó”, dijo la beneficiada María Cocom.

“Me siento bien porque tengo donde vivir, porque ya no duermo en la casa de paja que tenía, entraba agua. No me costó ni un peso”, reiteró la beneficiada Florencia Cocom.