Prisión preventiva para historiador ruso que descuartizó a exalumna

Un tribunal de San Petersburgo dictó este lunes prisión preventiva para el reconocido historiador ruso Oleg Sokolov, quien al parecer el pasado día 7 mató y descuartizó a una exalumna con la que mantenía una relación sentimental y que hoy se “arrepintió profundamente” de su acto.

Sokolov, de 63 años de edad, profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo y quien fue condecorado con la Legión de Honor de Francia, culpó no obstante ante la juez a su pareja, Anastasia Yéschenko, de 24 años, de lo ocurrido el pasado 7 en el apartamento que ambos compartían.

Esta chica me pareció un maravilloso ideal (pero) se convirtió en un monstruo”, sostuvo Sokolov, quien relató que Yéschenko estaba celosa de sus dos hijas.

Ella “estaba muy agresiva”, añadió entre lágrimas, y aseveró que durante la discusión durante la cual la mató, “todos perdimos el control”.

No entiendo cómo sucedió. Nunca me había pasado. Ella me atacó con un cuchillo”, dijo Sokolov.