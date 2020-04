‘Jefe Apóstol’ narra cómo evitó el suicidio de un joven en Circuito Interior, CDMX

Marco Antonio Ramírez, el policía de la Ciudad de México (CDMX) conocido como ‘Jefe Apóstol’, narra cómo evitó el intento de suicidio de un joven, la noche de este lunes de un puente en Circuito Interior.

Un hombre amenazaba con tirarse de un puente de una de las vías más transitadas de la capital. Eran las 9 de la noche con 40 minutos en Circuito Interior y Calzada de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Marco Antonio Ramírez llegó al lugar, era el policía de rango más alto y debía encabezar el rescate.

Ya habían dialogado por varios minutos con el joven y éste, en dos ocasiones, estuvo a punto de saltar hacia los carriles centrales, desde unos 20 metros de altura.

La persona ya estaba muy renuente, ya habíamos agotado el diálogo por más de 10 minutos, la persona cada vez se alejaba más hacia el centro del puente y creíamos que cada vez se iba a alejar más del alcance. Viene la medida de decisión que no había otra más que aventarlo hacia el frente”, explicó Marco Antonio Ramírez, director operativo del Centro SSC.

Marco Antonio, un policía de 34 años de edad, de religión cristiana, con indicativo en la corporación de “Apóstol”, decidió arriesgarse para salvar la vida del joven.

Dijo que por unos instantes se acordó de dos hijos y se encomendó a Dios.

Aquí me subo. Me apoyo del poste, para poderme incorporar y no perder el equilibrio. Encontramos el momento en que se voltea, pues bueno, los tres pasos, uno, dos, tres, está a 20 metros de altura y a unos cuatro metros en tres pasos”, dijo Ramírez.