Hay seis estados con alto riesgo de rebrote de COVID-19: Gatell

Durante la conferencia diaria celebrada en Palacio Nacional por Covid 19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas, están presentando actualmente incremento en casos del virus Sars-Cov-2.

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, dio a conocer que ante la situación de alto riesgo en la que se encuentran algunos países, se recomienda a la población evitar viajes internacionales no esenciales y en caso de hacerlo aplicar medidas preventivas.

“Evitar viajes internacionales no esenciales, es decir si el viaje no es por una actividad que es importante o relevante para mi actividad laboral por ejemplo o algún tema familiar que se tiene que atender, pero que el viaje no es por placer, no es por vacaciones, no es necesario y lo podemos postergar y sobre todo es a estas regiones en donde la transmisión se ha incrementado, entonces la recomendación a la población es evitemos este tipo de viajes internacionales”, agregó José Luis Alomía, director general de Epidemiología