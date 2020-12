Harfuch reconoce pendientes en seguridad para la CDMX

Tras asistir al segundo informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que en el combate a la inseguridad se avanza, pero aún hay pendientes.

“Primero decirles que por supuesto no estamos satisfechos todavía con los resultados que se están dando, vamos avanzando, también eso es importante comentarlo; ha habido una mejoría en varios delitos, hay otros, como lo informó la doctora, que todavía tenemos que trabajar mucho más en ellos (…) los delitos no bajan si no detenemos a quienes los cometen, tenemos que continuar con las detecciones, y en estos delitos en particular incrementar las detenciones”, dijo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX.