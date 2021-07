Habitantes de Aguililla y autoridades logran primeros acuerdos para la seguridad en carreteras

Autoridades federales y estatales respondieron a las peticiones de los habitantes de Aguililla, Michoacán, y avanzaron en los primeros acuerdos.

“Nosotros no le estamos pidiendo al gobierno que acabe con el crimen organizado, porque sabemos que eso es una operación mucho mayor, y parece que le tienen tanto miedo o respeto o que no lo van a hacer. No estamos pidiendo cosas así de radicales. Estamos pidiendo solamente el derecho de transitar libremente y que no nos consideren enemigos”, dijo Gilberto Vergara, párroco de Aguililla.

Luego de un diálogo que se prolongó la noche del lunes por más de 4 horas, habitantes de Aguililla, Michoacán, entregaron a las autoridades federales, estatales y mandos del Ejército, un pliego petitorio de tres puntos, donde piden:

Los pobladores de Aguililla han demandado desde hace semanas que el Ejército salga de su cuartel y atienda los llamados de las comunidades para que liberen los narcobloqueos y narcozanjas que han hecho en diferentes tramos carreteros integrantes de los “Cárteles Unidos” y del “Cártel Jalisco Nueva Generación” que tienen a los pobladores incomunicados.

Los habitantes también solicitaron obras de infraestructura carretera, programas sociales, de salud y educación, una sucursal del Banco del Bienestar, y el restablecimiento de la energía eléctrica.

En la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador envió un mensaje a los habitantes de Aguililla.

“Que no se dejen manipular por grupos delictivos que tienen otros propósitos que, aunque aparentan ser muy buenos y les reparten despensas o les ayudan, sólo los están utilizando, y que nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarlos, a toda la población, pero que no opten, que no decidan por querer resolver las cosas con violencia. Se los pide el presidente de México. Aunque se burlen porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen, voy a seguir diciendo: Abrazos, no balazos. La paz es fruto de la justicia. No soy Peña ni soy Felipe Calderón, no soy partidario del ‘mátalos en caliente’, no soy partidario de masacres, no soy partidario de torturas, no soy partidario de asociación delictuosa que se daba entre delincuencia y autoridades, somos distintos”, concluyó.