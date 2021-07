Habilitan guardería en centro de vacunación contra COVID-19 de la CDMX

Habilitan una guardería en el centro de vacunación contra COVID-19, del Campo Marte, en la Ciudad de México (CDMX).

En esta guardería, padres de familia pueden dejar a sus hijos para poder realizar, sin preocupación, el proceso de vacunación.

“Es muy bueno, no tengo con quién dejarlos, se me hace una ayuda muy buena, porque, a lo mejor, no sé, alguien que no tenga con quién dejar a sus hijos, podría decir ‘mejor no voy’. Entonces, se me hace muy buena medida. Si no hubiera esto, ¿qué habrías hecho con ellos? Los hubiera tenido que dejar solos y sí me preocupa y estar con el pendiente”, dijo Verónica Fuentes, madre de familia.