Guerrero anuncia el cierre de playas y bares por el COVID-19

Este domingo el gobierno de Guerrero dio a conocer 25 nuevas medidas que entrarán en vigor a partir de este lunes cuando cambie el semáforo epidemiológico de color naranja a rojo, luego de un incremento en el número de contagios de COVID-19 en la entidad.

Se restringen actividades que impactan principalmente en la actividad nocturna del puerto.

En playas, el aforo también será reducido entre otras prohibiciones, como la restricción vehicular durante la noche y madrugada.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, hizo un enérgico llamado a los turistas provenientes de la ciudad de México a respetar las medidas sanitarias.

“A los turistas también les hacemos un llamado muy pero muy subrayado, muy diríamos enérgico, que nos sea escuchado este llamado. A que todos los que vengan a los centros turísticos Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo, tengan muy claro que tenemos una situación complicada y que tienen que ayudar, que tienen que atender las medidas, porque frecuentemente encontramos que quienes no las respetan son los visitantes. El turismo que viene de la ciudad de México es un turismo que tiene riesgo de contagio y no podemos dejarlo de decir. Si no lo decimos, no cumplimos”, explicó Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero