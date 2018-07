Greenpeace estrella dron con forma de Superman en planta nuclear francesa

Greenpeace estrelló este martes un dron con forma de Superman en una planta nuclear francesa para demostrar su vulnerabilidad a ataques desde el exterior, informó el grupo medioambiental.

Is it a bird? 🐦

Is it a plane? ✈️

No… it's a drone dressed up as Superman, exposing how vulnerable French #nuclear power plants are ☢️ pic.twitter.com/5mBWJxNjSa

— Greenpeace EU (@GreenpeaceEU) July 3, 2018