Gobierno capitalino investiga operaciones de presunto centro de espionaje en la CDMX

Un edificio ubicado en la calle Manuel Márquez Sterling número 15, en la colonia Centro era un aparente centro de espionaje donde laboraban elementos de la Policía de Investigación que fueron comisionados para el Gobierno anterior.

El edificio está semivacío, según vecinos semanas antes del cambio de Gobierno, comenzaron a sacar las cosas por las noches.

“Yo inclusive preguntaba ese edificio ¿Qué?, no pues no sé, así me contestaban, veían el edificio, no pues no sé decirle, de qué es o qué cosa, nosotros aquí trabajamos y jamás de los jamás dijeron algo. El movimiento de ellos pues era en la noche, cuando uno está dormido”, indicó María Cristina Oropeza, una vecina.

“Se instalaron aquí personal del Gobierno; no hacían ni ruido ni nada, nunca hubo ningún problema, pasaba una patrulla y tocaba la sirena”, expuso Raúl Amador Treviño, un vecino.

Algunos sabían que ahí trabajaban policías desde hace al menos cinco años.

“Antes eran laboratorios, pero se volvió Procuraduría”, señaló Juan Gustavo Hernández, un vecino.

“Sabía que era el edificio de la PGR nada más. Desde antier ya se, había movimiento, pero ayer ya no hubo movimiento aquí”, apuntó Armando Villanueva, un vecino.

Según informes de autoridades capitalinas ahí trabajaban cerca de 30 elementos encabezados por Gustavo Caballero, un experto en informática, quien hace más de ocho años puso en operación la Policía Cibernética de la Procuraduría capitalina.

Los elementos pertenecían la Base Lince y cobraban en la Procuraduría, solo recibían ordenes de trabajo en el Gobierno central y de Raúl Peralta, jefe de la Policía de Investigación.

Las nuevas autoridades de la ciudad investigan si en ese lugar se realizaban intervenciones telefónicas para escuchas privadas, geolocalización y clonación de celulares, además de análisis financieros de diferentes personas, principalmente políticos.

“Apenas se inició la carpeta, tomamos ya el edificio, está ya resguardado, hay una serie de aparatos telefónicos, aparatos de informática. Está vacío, tuvieron tiempo de vaciarlo. Es personal contratado por la Procuraduría, hay coordinadores generales, hay directores generales. Seguramente va entrar Policía Cibernética”, destacó Ernestina Godoy.

El lugar fue ubicado durante el proceso de entrega recepción, cuando las autoridades detectaron que se realizaban pagos por la renta del inmueble por más de un millón 700 mil pesos, al acudir detectaron las irregularidades.

En el escritorio de la recepción se alcanza a apreciar un escudo de la Procuraduría.

“Algunas computadoras. Bueno desarmadas se está viendo qué agentes estaban ahí, de la Policía, no tenemos la lista. Son edificios que rentaba la Secretaría de Gobierno y la hacer la entrega recepción, pues resulta que no hay absolutamente nada. Es una hipótesis que era un centro de espionaje”, indicó Ernestina Godoy, procuradora general de Justicia de la CDMX.

Peritos y personal de la Policía de Investigación acudieron al inmueble para recabar indicios.

Con información de Arturo Sierra.

LLH