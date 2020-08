Gobernadores realizan reclamos a AMLO durante encuentro en San Luis Potosí

A pesar del llamado de unidad de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de hacer a un lado sus diferencias políticas, mandatarios estatales de la llamada Alianza Federalista realizaron reclamos durante el encuentro privado que sostuvieron, el miércoles 19 de agosto, en San Luis Potosí. ciales.

Algunos gobernadores, como Francisco García Cabeza de Vaca, hicieron pública su participación en redes sociales.

Durante su intervención, el gobernador de Tamaulipas aseguró que no permitirá que su imagen sea utilizada para beneficiar a políticos rivales.

“El gobierno federal pide el trato que no da, con una mano pide el trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido. Esta semana un miembro y aspirante a presidir el partido político de Morena denunció al gobernador de Tamaulipas por presuntas complicidades con la delincuencia organizada, casualmente varios medios de comunicación obtuvieron al día siguiente datos de una supuesta investigación en contra mía ante la Fiscalía General de la República. Lo digo con toda claridad: no voy a permitir que se construyan denuncias ante la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales, a mí no me van usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena, no voy a permitir que debiliten la legitimidad del estado de Tamaulipas para seguir enfrentando al crimen organizado”, comentó Cabeza de Vaca.