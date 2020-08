AMLO advierte que denunciará el uso electoral de recursos

En el campo militar 17A de Querétaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que denunciará el uso electoral que se le pueda dar a recursos públicos en la elección 2021 en que se renovará parte del Poder Legislativo, así como 15 gubernaturas, entre otros cargos.

En conferencia de prensa, apuntó que se debe respetar el triunfo de quien gane legalmente sea del partido que sea, especialmente los funcionarios de su Gobierno tienen la obligación moral de combatir los fraudes electorales, que ahora son además tipificados como delito grave.

“Una vez que comiencen los procesos electorales y me entere de que hay gobiernos municipales, de que hay gobiernos estatales, de que hay funcionarios o secretarías del gobierno federal interviniendo en las elecciones los voy a denunciar, estoy obligado a hacerlo y qué es lo que voy a exigir, elecciones limpias y libres y que el pueblo decida sin ninguna presión, sin ningún condicionamiento, con absoluta libertad. Y eso si nos puede traer dificultades, de una vez lo anticipo, diferencias porque no voy a dejar pasar”, dijo López Obrador.

Aseguró que él no buscará inclinar la balanza a favor de nadie.

Ante los medios, el gobernador Francisco Domínguez dijo que no tiene nada de qué avergonzarse, ante el video difundido en redes redes donde aparece el que fuera su secretario particular recibiendo fajos de dinero, apuntó que ya destituyó al funcionario para que enfrente la investigación que se le siga.

Fijó su postura respecto al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Aseguró que él apoyó desde su origen la reforma energética, por lo que no existía ninguna necesidad de que compraran su voto a favor cuando era senador.

Advirtió que ésta sería la única aclaración pública sobre el tema y rechazó responder preguntas tales como si solicitará licencia a su cargo para enfrentar este caso, una postura respaldada por el presidente.

“Yo les propongo algo, no, el gobernador ya fijó su postura, lo hizo con mucha claridad, como él lo ha manifestado dando la cara, y también, según escuché que esa iba a ser su única aclaración sobre este tema, porqué no tratamos de dejar para otro momento este asunto, incluso hasta por respeto, por urbanidad política, y va a haber tiempo para desahogar este tema”, dijo López Obrador.

Con relación a presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos de la alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, la morenista Mara Lezama, el presidente enfatizó que sin juzgar a ninguna persona por adelantado, es necesario que todos los funcionarios respondan por sus actos, así sean de su partido.

“Que se investigue y que se aclare, y que no haya corrupción, y que no haya impunidad, esa es mi postura; y he dicho, y repito, que no establezco relaciones de complicidad con nadie, y que si una gente cercana, un amigo, inclusive un familiar comete un delito debe de ser castigado”, afirmó López Obrador.