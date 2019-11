Gertz Manero se compromete a terminar fraudes electorales en México

Ante reconocidos juristas, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, se comprometió este lunes a terminar con los fraudes electorales en México.

En el Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, durante el seminario Avances del Sufragio Efectivo frente al fraude electoral, el fiscal Gertz Manero dijo que los fraudes en las elecciones, se establecen desde el propio Estado.

Mi responsabilidad se las hago saber a ustedes con toda claridad. Nosotros vamos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no haya un fraude electoral, el fraude se establece desde el Estado, desde el gobierno, desde sus instituciones que sirven como agencias de colocación, ahí es donde está el fraude, si no resolvemos eso y no lo vemos con esa claridad, no lo vamos a resolver nunca. No se puede usar toda la fuerza y el dinero del Estado para robarse una elección este es el reto con el que nos vamos a establecer para que sea en los próximos dos años”.