Gertz Manero niega venganza y garantiza transparencia en acusación contra gobernador de Tamaulipas

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, negó que sea una venganza de carácter político la acusación por corrupción contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por lo que garantizó transparencia durante todo el proceso.

Por su parte, López Obrador también aseguró que no hay persecución política contra Francisco García Cabeza de Vaca.

“Yo ahí quiero dejar de manifiesto que nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe saberse o recuerdo que he dicho que no somos tapadera de nadie”, subrayó el presidente.