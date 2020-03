¿Cómo preparar gel antibacterial en casa?

Ante la escasez de gel antibacterial en las farmacias y tiendas de autoservicio, la Procuraduría Federal del Consumidor muestra a la ciudadanía cómo hacer su propio desinfectante en casa y protegerse ante el coronavirus.

Te recomendamos: Muere primera víctima de coronavirus en México: SSa

No he encontrado gel antibacterial, tampoco tienen, ya no tienen aquí. Me dijeron que se podía preparar con alcohol y con otros productos, pero no sé la verdad. “.