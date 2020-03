Por miedo a coronavirus, comerciantes de Tepito pierden clientela y bajan sus ventas

Comerciantes ambulantes del barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la CDMX, se quejan de que las ventas han bajado hasta un 50 % a causa del coronavirus.

El riesgo de muchos comerciantes no es solo sanitario, también están perdiendo clientela y eso, dicen, es mucho peor para ellos que contagiarse de coronavirus.

Pásele gente, que ese pinche coronavirus me está matando de hambre. Pásele a Tepito, llegue, vengan sin miedo no hay coronavirus aquí, pásele que no hay nada de gente, quiero comer, cómpreme”, dijo