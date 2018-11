Frente frío 13 mantiene bajas temperaturas en gran parte de Sonora

En Sonora la masa de aire polar que impulsa al nuevo frente frío número 13 mantiene temperaturas bajas en gran parte del estado.

La Sierra del sureste de Sonora registró la temperatura más baja de la entidad que fue de menos tres grados centígrados en el municipio de Yecora, en los límites con Chihuahua.

Además, se reportaron otras mínimas de menos dos grados en Agua Prieta y Bacanuchi; cero grados en Bacerac; un grado en Huachinera; dos en Aribabi y Arizpe; tres en Querobabi, además de cuatro grados centígrados en Imuris, Nacozari y Aconchi.

Ezequiel, estudiante en Sonora, expresó: “Ahorita yo entro a la escuela a las 7:00 am es cuando se siente bastante fresco y tienes que salir abrigado para prevenir enfermedades. El viento está bastante fresco y te tienes que cuidar”.

Ramón, habitante de Sonora, comentó: “Por ahorita el clima está fresco, viene fuerte el frío, hace frío, muy fresco en la mañana y en el medio día si hace poquito calor, es lo que pasa y por eso se vienen las enfermedades respiratorias”.

El frente frío favorecerá aumento de nublados y potencial de lluvias en el noroeste y norte del estado.

Gilberto Lagarda, encargado del radar meteorológico de la Comisión Nacional del Agua en Sonora, informó: “Este sistema podría afectar en forma directa a Sonora y generar un descenso más marcado en la temperatura”.

En Sonora la masa de aire polar que impulsa al nuevo frente frío número 13 mantiene bajas temperaturas en el estado. (@conagua_clima)

Las autoridades de salud recomiendan a la población extremar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura.

Pedro Félix, director del sector Salud municipal de Navojoa, recomendó: “Tratar de no salir muy temprano si no es necesario o en la tarde después de las 6:00 pm porque esta serenando y el frío se siente con mayor intensidad. Si van a salir en la mañana bien cubiertos, vacunarse, tomar abundantes líquidos y vitamina C que ayuda un poco para prevenir”.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población evitar el uso de fogatas, braceros, calentadores de gas y veladoras para calentar las viviendas.

Con información de Erika Palma.

RAMG