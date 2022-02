Fotos y videos: Tráiler provoca carambola en Paso Exprés de Cuernavaca

Fotos y videos del aparatoso accidente en donde un tráiler chocó contra varios vehículos sobre el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, a la altura de la colonia Antonio Barona, dejando cuatro personas lesionadas.

Te recomendamos: Choque entre pipa de gas y camión deja cinco heridos en Monterrey

Aparentemente el tráiler se quedó sin frenos impactando por alcance a por lo menos 15 vehículos.

Tras el accidente algunas personas quedaron prensadas.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y cuerpos de emergencia para brindar atención a los lesionados, por lo menos cuatro fueron trasladadas a hospitales de Cuernavaca.

Una de las personas que sobrevivió al fuerte accidente relató como ocurrió.

“Venimos del Norte hacia el sur, estaba parado el tráfico, porque parece que hubo otro accidente. Yo venía ese es mi coche, el camión que está aquí yo supongo que perdió los frenos, venía muy rápido, se raspó contra eso (muro de contención), le pegó a otro carro, a otro carro le dio la vuelta y se montó encima de mí. Pero yo estoy bien, no me pasó nada y lo único que hay que hacer es que se arreglen los seguros. Dios me salvó y le doy gracias a él”, contó uno de los automovilistas.