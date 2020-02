Fiscalía de Morelos desconoce causa de entrega errónea de un occiso

A una semana de que la familia Martínez Tijera descubrió que la Fiscalía de Morelos le entregó un cuerpo que no era de su familiar, al cual ya habían llorado y enterrado, este apareció vivo; la Fiscalía y la familia tienen versiones encontradas de cómo pudo ocurrir algo así.

Estuvimos toque y toque durante 15 minutos, tocando puertas de madera y las rejas; y ya cuando por fin salieron de tanto grito, el señor venía tallándose los ojos porqué al parecer estaba durmiendo. Él se mete a revisar el cuerpo – ¿Los dejó afuera? – Sí, nos deja afuera, detrás de la reja, no nos dejó pasar”, explicó Arturo Martínez Tijera, hermano de Jonathan.

De acuerdo con la Fiscalía, los hermanos Arturo y José ingresaron al anfiteatro en donde reconocieron el cuerpo del difunto a no más de 60 centímetros de distancia.

Los hermanos aseguran que únicamente se cotejaron dos fotografías a las 11:30 de la noche y en la puerta del Semefo.

Los hermanos aseguran que insistieron al encargado del Semefo que revisara las características físicas de Jonathan: un tatuaje con el nombre de su hija, un par de cicatrices y la falta de dos dientes.

Estoy consternada por todo lo que viví al enterrar, velar, llorar a mi hijo y luego la emoción de que está vivo; a mí me entregaron un féretro abierto, yo no reconocí a mi hijo y se los regresé, yo lo hubiera reconocido. Yo nada más pido al fiscal que ponga a trabajar a su personal para que otra familia no pase por lo que yo estoy pasando”, expresó Felicitas Tijera, madre de Jonathan.