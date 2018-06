Secretaria de Finanzas de CDMX se deslinda de contrato con empresa fantasma

El miércoles, En Punto informó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México adjudicó un contrato por 406 millones de pesos a una empresa por un trabajo de comprobación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del monto que el Gobierno le había retenido a sus trabajadores durante 2017 y pedirle a Hacienda que se les devolviera como lo estipula la ley, desde 2014.

Julieta González, secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, desde abril pasado, aseguró que no estuvo presente en la junta del Subcomité de Adquisiciones del 18 de mayo, cuando su Secretaría otorgó una adjudicación directa a la empresa JJ Accounting & Legal Matters por 406 millones de pesos, para recuperar mil 750 millones de pesos que el Gobierno de la Ciudad de México les había retenido a sus trabajadores, durante el año fiscal 2017.

Yo no pude estar en ese Subcomité, tenía otra agenda, en el cual no me fue posible participar”, afirmó.

En esa reunión se decidió que por ese trabajo, esta empresa se quedaría con el 20 por ciento del importe recuperado.

En entrevista para En Punto, la titular de Finanzas de la CDMX dijo que los porcentajes que se iban a cobrar se presentaron en la junta del Subcomité, donde ella no estuvo presente y que “se presentó en la sesión porque el director general de Administración tiene esas facultades”.

Sostuvo que la carpeta de la operación se dio a conocer en el Subcomité y no admitió estar enterada del caso.

El Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas capitalina lo encabeza la secretaria de Finanzas y 26 funcionarios más, quienes se reúnen para discutir y aprobar los contratos de todos los servicios para la Ciudad de México.

El director general de Administración de Finanzas, Néstor Rafael Abreu, cuya firma aparece en el contrato con JJ Accounting, aseguró que no encontró irregularidades, a pesar de haberse documentado que dicha empresa no tiene oficinas, tenía menos de un año de constituida cuando firmó el contrato y que sus accionistas son trabajadores de otra empresa de asesoría contable y legal.

A final de cuentas, creo que eso no me correspondería directamente si es una empresa fantasma. Creo que la autoridad es alguien más quien determina si es una empresa fantasma… Nosotros hicimos la revisión y estaba apegada a la normatividad”, aseveró.

Según la adjudicación, la Secretaría de Finanzas solicitó que la empresa JJ Accounting empleara a 28 profesionistas entre contadores, fiscalistas, abogados, especialistas en informática y técnicos administrativos para el trabajo de recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Julieta González indicó que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México no tiene la capacidad para hacer este tipo de trabajo, “se va recuperando, pero no. Es mucho trabajo también el que se tiene, por eso no cualquiera de las entidades tienen esa recuperación. Hay entidades que ni siquiera tienen este ingreso porque es un trabajo muy puntual… Estamos hablando alrededor de 20 millones de registros que se debe de ver puntualmente, uno a uno, RFC’s. Sí es una cuestión muy puntual”.

Sin embargo, con 28 empleados, JJ Accounting realizó este trabajo en ocho días, es decir, por cada trabajador de JJ Acounting se pagó un promedio de 14.5 millones de pesos.

El pago de los 406 millones de pesos ya fue hecho a la empresa consultora.

A solicitud de la propia secretaria de Finanzas, la Contraloría capitalina ya inició una investigación sobre esta adjudicación.

Eduardo Rovelo, contralor de la Ciudad de México, informó que lo que pretenden “es llevar a cabo una verificación administrativa urgente… Estamos nosotros proyectando integrar un informe de resultados particulares por este tema, que genera inconformidad, que genera una suspicacia”.

A raíz de esta entrevista, la Secretaría de Finanzas adjudicó otro contrato por 290 millones de pesos en las mismas fechas, a otra empresa, para recuperar el ISR que había retenido el Gobierno de Ciudad de México en años anteriores.

Con información de Raymundo Pérez Arellano.

RMT