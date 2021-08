Fiestas familiares, principal foco de contagio de COVID-19

La ocupación hospitalaria obedece, en parte, a que la variante Delta del SARS-COV-2, es mucho más contagiosa si una persona en una fiesta está contagiada, prácticamente todas dan positivo en cuestión de días. Así lo narran muchas familias.

La familia Salazar vive en Ecatepec e hizo dos fiestas familiares en menos de diez días. Un baby shower el 3 de julio y un bautizo el día 12, esto provocó el contagio de COVID de una decena de asistentes y la muerte del padre de la familia, el señor Antonio de Jesús Salazar.

“Mi papá asiste a ese baby shower, después viene el bautizo de mi otro nieto, mi papá asiste a la fiesta y a los tres días empieza a presentar síntomas se contagia mi mamá, se contagian mis hermanos, se contagia mi cuñada gracias a dios a ellos no fue tan fuerte”, dijo Lesly Salazar, hija de paciente fallecido por COVID. “Mi papi fallece el 22 de julio nosotros de hecho ese mismo día por la mañana mi esposo y yo acudimos a hacernos la prueba y yo salgo positiva”, refirió Carol.

En una reunión similar realizada a mediados de junio en Cuernavaca, Jonathan López de 25 años de edad se enfermó de COVID-19. También se contagiaron otros tres integrantes de su familia: su padre, su hermano mayor, su abuela, así como algunos invitados.

“Tuvimos una pequeña reunión y pues todo salió normal. Al regresar ya aquí a la Ciudad de México, nos empezamos a sentir un poquito mal varios primos, un sobrino, mi cuñado, mi cuñada y tíos y tías y un amigo. Si nos contagiamos alrededor de 13 personas,, me pasó donde nunca pensé, en el círculo familiar”, destacó Jonathan López.

Reconoce que durante la celebración olvidaron las medidas preventivas.

“Siendo honestos, la gran mayoría no, el cubrebocas si la verdad no, era una casa con alberca y pues no para meterte a la alberca pues nadie se metía”, comentó Jonathan.

Daniel, hermano de Jonathan, asegura que no deseaba vacunarse, pero tras el contagio de toda su familia cambió su perspectiva.

Decía ‘no me vacuno, no me vacuno’, por creencias mías yo no confiaba yo no, pero pues ahora es un refuerzo porque mi papá se enfermo pero el ya tenía la vacuna, la primera dosis y el no fue así tan grave, qué me deja esto de experiencia ser más responsable porque no nada más me voy a enfermar yo, voy a enfermar a más personas”, concluyó Daniel López, hermano de Jonathan.

Con información de Dafne Mora y Julián López

