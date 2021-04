Fiestas clandestinas en Tulum, cientos bailan sin cubreboca bajo la luna llena

En Tulum, Quintana Roo, desde hace varias semanas se ha detectado la realización de fiestas y eventos de música electrónica que, a pesar de estar prohibidos por el COVID-19, se llevan a cabo sin restricciones. En las invitaciones se justifican asegurando que es hora de “reconectarse con el mundo”, tras un año de confinamiento. Para asistir, se pide mantener en secreto tanto el evento como su ubicación.

Doce horas de música, un cenote, una caverna, espectáculos de luces y de fuego, dj’s invitados y cientos de jóvenes asistentes. Es lo que prometen las fiestas de luna llena o full moon party en Tulum, que se hacen en una ubicación que se mantiene en secreto.

Para adquirir los boletos, debe mandarse un mensaje directo a un número celular. Como respuesta se obtiene el precio de los boletos, que rondan los mil pesos mexicanos.

El punto de reunión se conoce hasta horas antes de que comience la fiesta, para la que se promete transporte especial. Para acceder al evento se entregan de forma presencial estas pulseras.

El día del evento, la cita fue en la terraza de un hostal ubicado en la calle de Centauro Norte. Los asistentes fueron llegando en pequeños grupos.

“Todos los días se pone bien, bien, vamos, explota. Hoy más, pero no tengan tanto miedo con las mascarillas no tienen para qué ir con ellas. Porque el bicho muere a 27 grados y estamos todo el día a más grados, yo nunca llevo mascarilla, imagínate y no me ha pegado nada, me he metido a los baños con gente a hacerme raya, me he drogado con todo el mundo, no hay por qué tenerle miedo al bicho, ok, ok, puedes estar segura”, dijo uno de los asistentes.