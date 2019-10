Fiesta y luto: Liberados sostienen su inocencia tras operativo en Tepito

Algunos de los 27 liberados por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, regresaron a la vecindad de Peralvillo 25, en el barrio de Tepito; contaron su versión de cómo fue el operativo y sostienen que ellos estaban reunidos en una celebración.

Sin embargo, En Punto pudo confirmar que 14 de estos cuentan con antecedentes penales, nueve por narcomenudeo, y seis por secuestro, además de robo calificado, portación de arma de fuego, lesiones y robo a transeúnte con violencia.

Aquí en el video se alcanza a ver en donde estoy, a lado del de rojo; el de blanco, que es en esta parte de aquí ya nos habían despojado de nuestras pertenencias y como se muestra, aquí llevan a mis primas”, afirmó Aldo, testimonio.

Videos obtenidos por Noticieros Televisa muestran el momento de la detención de las personas que se encontraban dentro de la vecindad de Peralvillo 25, un predio a escasos 25 metros del número 33 donde se desarrolló el operativo el martes pasado y donde decomisaron armas y drogas pertenecientes a la Unión Tepito.

Empezó a partir de la 1:30 de la madrugada, aproximadamente, los policías entraron de allá; nosotros estábamos en esta parte, nos empezaron a decir: ‘bájese de ahí’, ‘tírense al suelo’, nos tiramos al suelo y nos empezaron a quitar teléfonos, carteras, todo”, relató Aldo.

Héctor, conocido como ‘Serafín de la salsa’, estaba cantando en el momento en el que la policía ingresó a la vecindad, sostiene que fue contratado para amenizar una reunión.

Tengo mi página y vía WhatsApp me contrató el señor José Antonio para tocar en su fiesta de cumpleaños, entonces vine, empecé a cantar a las 11:30, y a la 1:30, se metieron unos vestidos de azul y negro encapuchados con violencia; aquí estaban mis bocinas, de hecho, está transmitido en mi Facebook, yo de lo que me alcancé a percatar es que entraron de ese lado, los chavos y chavas estaban aquí cotorreando y entraron con groserías – ¿Ya habías cantado aquí alguna otra vez? – No, no, no”, contó Héctor Avalos, testimonio cantante.

Gabriela, fue una de las mujeres detenidas en este operativo.

Nos revisaron de forma no agradable y nos tiraron al piso, nos pegaron – De las personas detenidas actualmente ¿ellos no son su familia, no los conocen ustedes? – No, no sabemos”, aseguró Gabriela, testimonio liberada.

Varios de los 27 liberados aseguran que estaban reunidos a esa hora y ese día, en memoria de tres vecinos, levantados en la zona de Garibaldi y presuntamente asesinados dos días antes por órdenes de Jorge Miguel ‘N’, alias ‘El Cabezas’, integrante de la fuerza Anti-Unión, rivales de la Unión Tepito, de quienes sus cuerpos fueron encontrados dentro de un auto en la zona de Ecatepec el 13 de octubre pasado, además, uno de estos tres ejecutados sería el sobrino de Oscar ‘N’, alias ‘El Lunares’, líder de la Unión Tepito; en Peralvillo 25, aún se encuentran las cruces, coronas florales y el altar de los difuntos.

Este viernes, la normalidad regresó al barrio, cerca de las vecindades del 25 y 33, separadas por el predio con el número 29 y tres locales comerciales, había presencia policiaca; el dron de Televisa perdió la señal a los pocos metros de adentrarse hacia el centro de la vecindad, inhibidores, dicen los policías de guardia.

Estamos muy espantados, pero tranquilos porque no estamos haciendo nada, somos gente honrada, somos comerciantes, no tenemos ningún problema”, dijo Mónica Salazar.

Los destrozos al interior de los tres departamentos donde se centró el operativo del martes siguen intactos, al igual que la entrada del túnel que se descubrió el día del operativo, mismo que conecta con dos lugares, tanto al norte, como hacia el sur de Peralvillo 33.

No hicieron las cosas bien y se llevaron a gente inocente nada más para justificar su trabajo, uno no está acostumbrado, este predio fue muy tranquilo siempre, la verdad yo creo que no era justo”, comentó Liliana, vecina.

Con información de En Punto

TVR