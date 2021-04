FGJCDMX solicitará desafuero de Saúl Huerta: Sheinbaum

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pedirá en su momento la solicitud de desafuero contra el diputado de Morena, Saúl Huerta, por el presunto abuso sexual cometido en contra de un menor de edad en un hotel de la colonia Juárez.

“Por el informe que nos da la fiscal que en todos los casos y en particular en este ha sido muy enfática, de que no importa si es diputado, si no es diputado, no importa qué carácter tenga en términos de servidor público, tiene que ser sancionada su actuación. Obviamente en una carpeta de investigación abierta con toda certeza, basada en la realidad y presentada ante el juez. Y en su momento si es necesario, entiendo que así debe ser, pues se presentará la solicitud de desafuero”, informó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.