Fiscalía reúne pruebas de otros abusos sexuales a menores de edad cometidos por Saúl Huerta

El joven que pidió ayuda al personal de un hotel en la colonia Juarez, por el presunto intento de abuso sexual por parte del diputado Saúl Huerta, y su familia, aunque están resguardados por la Fiscalía capitalina, dicen temer por su integridad.

Te recomendamos: “Saúl Huerta ofrece empleo a niños y jóvenes y después abusa de ellos”, acusan nuevas víctimas

En las últimas horas, a Ernesto le han realizado pruebas toxicológicas, para conocer qué tipo de sustancia consumió, cuando se encontraba a solas con el diputado federal de Morena, en este hotel de la zona centro de la Ciudad de México y la Fiscalía de Justicia de la CDMX reúne pruebas de otros casos denunciados contra el diputado Huerta Corona, por presuntas violaciones y abusos sexuales contra menores de edad.

“Me siento cansado, no he dormido bien, me da miedo por todo lo que está pasando, ahorita el diputado tiene mucho poder, me da miedo por mi familia”, dijo.

Durante la entrevista telefónica, el joven Ernesto, de 15 años de edad, comenzó a sentirse mal.

“No me deja hablar, me siento mal, no puedo respirar bien”, señaló.

Ernesto, junto con su madre, María, se encuentran resguardados en una casa de seguridad que les proporcionó la Fscalía de Justicia de la Ciudad de México.

“Se siente muchísimo miedo porque el diputado tiene mucho de poder la verdad. Ahorita hasta miedo nos da salir con la familia, hemos estado recibiendo amenazas mi familia está en peligro. Apenas íbamos saliendo ahorita del hospital porque mi hijo se puso muy mal por todo lo que está pasando”, reiteró la madre.

María sostiene que el diputado federal quiso ofrecerle dinero.

“A mí me ofrecía 200 mil pesos y me lo iba a pagar con creces, pero no, yo le dije que iba a proceder muy bien”, denunció

Y corroboró que tras conocerse lo ocurrido, el diputado intentó negociar con ella para evitar que se hiciera público, como se escucha en un audio.

“Madre del menor: “usted sabe que es un delito, un acoso sexual Diputado huerta: “llegamos a un acuerdo económico, yo se lo suplico, sí. Yo se lo voy a pagar con creces. No me destruya”.

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México reúne pruebas de otros casos denunciados contra el diputado Huerta Corona, por presuntas violaciones y abusos sexuales contra menores de edad. Y también ha solicitado a la Fiscalía de Puebla información de otra denuncia penal que existe contra el diputado federal, cuyo fuero, al haber renunciado a buscar su reelección, vence el próximo 31 de agosto.

“Es un proceso largo, pero no quiere decir que no vayamos a pedir la justicia, vamos a irnos hasta el último para poder demostrar que efectivamente el señor cometió un delito”, concluyó la abogada Cecilia Calderón.

Con información de Arturo Sierra y Mario Torres

KAH