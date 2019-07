Agricultura: 98.5% de productores en Guerrero han recibido vales para fertilizantes

Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura, presentó este miércoles los avances del Programa de Fertilizantes, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa del presidente, desde Palacio Nacional, Villalobos Arámbula señaló que 233 mil 235 productores de Guerrero serán beneficiados con el programa de entrega de fertilizantes.

Destacó que se trata de productores de tres cultivos, maíz, frijol y arroz.

Subrayó que el 98.5 por ciento, es decir 229 mil 650 productores ya recibieron el vale de que son legítimos propietarios de este insumo y que tendrán la oportunidad de canjear estos vales por el fertilizante.

El titular de Agricultura indicó que el 75% de los productores, es decir 173 mil 948, ya han canjeado sus vales por el fertilizante.

Aseveró que está garantizado todo el fertilizante en físico para cubrir la demanda. Señaló que el presidente ha instruido que se tenga la capacidad de distribuir el fertilizante para que ningún campesino se quede sin este beneficio.

El secretario de Agricultura señaló que este programa no ha estado exento de vandalismo, problemas de transporte, cierre de carreteras, actos de secuestro y violencia realizados por pequeños grupos que se han sentido afectados por esta nueva forma de entregar el fertilizante de manera directa a los productores.

Víctor Manuel Villalobos Arámbula indicó que la presión ejercida por estos grupos ha bajado con el paso del tiempo porque los productores están ya en sus labores agrícolas por lo que prevén que sigan disminuyendo estos actos violentos.

Sobre el paro nacional anunciado por campesinos, Villalobos Arámbula dijo que se trata de manifestaciones de productores de diferentes partes del territorio nacional, las cuales se deben a las inconformidades por la forma en la que el nuevo gobierno está implementando los programas.

Indicó que funcionarios de la secretaría de Agricultura han tenido 19 reuniones con los inconformes para abrir un diálogo.

Por su parte, el presidente López Obrador dijo que se ha avanzado mucho en la entrega de fertilizantes y explicó que el programa consiste en entregar de manera gratuita los fertilizantes para producir alimentos en Guerrero.

Es importante decir que Guerrero es el estado con más población en condiciones de pobreza y desnutrición”, dijo López Obrador.

Agregó que se invirtieron mil 500 millones de pesos para entregar los fertilizantes a más de 200 mil productores, la mayoría pequeños productores.

Se está dando preferencia a la gente más pobre de México, dice AMLO

El presidente dijo que tiene la convicción y la conciencia tranquila porque se está dando preferencia a la gente más pobre de México.

Están llegando apoyos a las comunidades más marginadas del país. Ahora el gobierno está en beneficio del pueblo y de los más humildes”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Indicó que en los municipios indígenas las personas de 65 años están recibiendo su pensión al doble y los niños de las comunidades más pobres están recibiendo su beca.

López Obrador comentó que este programa es nuevo a nivel federal, porque antes lo llevaba a cabo los gobiernos estatales.

El presidente recordó que otras administraciones entregaban los apoyos a las autoridades y a organizaciones, quienes se encargaban de repartirlo, pero con ‘moche’, sin embargo, ahora el apoyo llega de manera directa.

Sobre las protestas y eventuales bloqueos de campesinos, López Obrador reiteró que se seguirá respetando el derecho a la manifestación y que no se reprimirá al pueblo de México.

Aseguró que se está apoyando a los productores. Aseguró que seguirá informando sobre todo lo que se está dando a los campesinos, pero advirtió que algunos líderes de organizaciones no están conformes con el método de distribución de recursos porque ahora no se entrega el apoyo a las organizaciones porque este apoyo no llegaba o llegaba incompleto.

Reiteró que el apoyo es directo al productor y al beneficiario y se está ayudando a quienes antes no se ayudaba.

