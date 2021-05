Salgado Macedonio se reincorporará a sus labores en el Senado

Félix Salgado Macedonio anunció que se reincorporará a sus labores en el Senado de la República y que solo será un espectador en caso de que su hija, Evelyn Salgado, sea la ganadora de la encuesta para elegir a la candidata a gobernadora de Guerrero por Morena.

Te recomendamos: Morena anuncia fecha para oficializar candidata en Guerrero

“Ella se llama Evelyn y sería Juanita si ella llegara para que se haga a un lado y yo me ponga. Yo soy senador con licencia. Me voy a regresar al senado”. Félix Salgado Macedonio, senador con licencia.

Este viernes en Chilpancingo, al término de un evento en el que acompañó a Norma Otilia Hernández Martínez, candidata a la alcaldía de Chilpancingo por Morena, Salgado Macedonio negó conocer hasta el momento si su hija es la ganadora de la encuesta. También rechazó una eventual imposición.

“Vamos a conquistar el gobierno de Guerrero, los gobiernos municipales, el Congreso local y el Congreso federal. ¿A través de su hija? No. Yo no sé. Esto se sabrá en unas horas más. ¿Pero usted sí quisiera que a través de su hija ganar el gobierno? No. Si yo hubiera querido yo la hubiera puesto. No la estoy poniendo. Ella va a una encuesta al igual que más compañeras. Esa es la diferencia. Lo que diga la gente”, dijo.