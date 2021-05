Morena anuncia fecha para oficializar candidata en Guerrero

La tarde de este sábado la Dirigencia Nacional y la Comisión de Elecciones de Morena anunciarán a la candidata al Gobierno de Guerrero, luego de haber realizado una encuesta.

En los primeros minutos de este viernes, la Dirigencia Nacional de Morena recibió la notificación formal del Tribunal Electoral, sobre la resolución que la Sala Superior tomó el pasado martes, y con la que fue rechazado el registro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, a partir de ese momento, el partido tiene 48 horas para registrar a su nueva candidata.

Los resultados de la encuesta telefónica que se realizó en las últimas horas serán procesados este sábado por la mañana y por la tarde, en un evento en el Parque de la Reina, en Acapulco, se anunciará a la ganadora.

“Ella se llama Evelyn y sería Juanita si ella llegara para que se haga a un lado y yo me ponga. ¿Eso no va a pasar? No. ¿Seguro? Sí. Yo soy senador con licencia. Me voy a regresar al senado”, dijo Félix Salgado Macedonio, senador con licencia.

“¡Evelyn, Evelyn, Evelyn, Evelyn, Evelyn! Mañana a las 12 del día hay que estar en el IEPC para acompañarla a registrarla, mañana a las 12 en el IEPC”, se escuchaba decir en el lugar.