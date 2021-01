‘Instrucciones políticas’ evitaron detención de Salgado Macedonio por violación sexual, revela expediente

El pasado 30 de diciembre, el partido Morena eligió a través de una encuesta, a Félix Salgado Macedonio como su candidato a la gubernatura de Guerrero, sobre el cual existe una investigación en la Fiscalía de Guerrero por una presunta violación sexual a una mujer.

Te recomendamos: Senadora Nestora Salgado dio positivo a coronavirus, informa Ricardo Monreal

Xavier Olea, exfiscal del estado, afirma que en su momento no se solicitó la orden de aprehensión, no por falta de elementos, sino porque así se lo solicitó el gobernador Héctor Astudillo, para evitar un problema político. El gobernador lo niega.

“Me dio un vaso grande de refresco, cuando probé refresco sentí algo raro (…) me empecé a sentir rara, y le dije que me sentía mal y perdí el conocimiento, de ahí no supe de mi hasta que desperté en un cuarto acostada en una cama, y sentía un fuerte dolor de cabeza, y me di cuenta que mi ropa estaba desacomodada, sentí mi calzón y mi pantalón mal puestos, (…), y ahí estaba el ingeniero Félix Salgado Macedonio, sonriendo, quien me dijo ya te sientes mejor chiquita, yo me asusté mucho y comencé a llorar y le reclamé por qué me había hecho eso, ya que por la sensación en mi vagina me di cuenta que me había violado sexualmente”, detalla declaración de la víctima.

Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, está acusado de violar a una mujer en mayo de 2016 en Acapulco.

En Punto obtuvo la solicitud de orden de aprehensión en contra del ahora candidato morenista donde la víctima declara cómo la sedó y la violó cuando estaba inconsciente.

“Llorando salí corriendo de la casa, y ahí se quedó mi bolsa, pero me di cuenta que yo traía mi celular, me llamaron a mi teléfono celular, era el señor Felix Salgado Macedonio. Me dijo que viera mi Whatsapp, me mandó unas fotos donde yo estoy completamente desnuda acostada en la cama, inconsciente, y esa foto seguramente me la tomó él cuando perdí el conocimiento, y me dijo que tenía más fotos mías”.

La solicitud de orden de aprehensión en contra de Félix Salgado Macedonio se redactó el 8 de marzo de 2018, casi dos años después de la presunta violación, pero la detención no se concretó.

“La orden de aprehensión no se libró simple y sencillamente porque la Fiscalía General no judicializó la carpeta de investigación, ya estaba lista para judicializarse pero ahí fue cuando me dieron la instrucción de no moverle más, de tal suerte que se quedó esa carpeta de investigación en la Fiscalía de Sexuales”, afirmó Xavier Olea, exfiscal general de Guerrero.

En la carpeta de investigación están los elementos de prueba que presentó la víctima, uno de ellos es la fotografía a colores, la cual fue enviada por el imputado a la víctima a su Whatsapp en donde ella aparece completamente desnuda. También en esa carpeta de investigación, la víctima advierte que Félix Salgado Macedonio tiene más fotos y videos que realizó mientras la violaba, los cuales amenazó con difundirlos si lo denunciaba.

“En su computadora personal me mostró veinte fotografías donde yo aparezco desnuda, incluyendo la fotografía que me había mandado a mi Whatsapp y me mostró dos videos”, dijo. “Los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación son suficientes, está la declaración de la víctima, está la declaración del esposo, y están, hay peritajes en psicología, en informática, que muestran la participación de este sujeto en el delito”, insistió Olea.

Este jueves, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informó que iniciará una investigación en contra de su recién nombrado candidato a la gubernatura de Guerrero.

La CNHJ informa que, en sesión plenaria en formato virtual de hoy, por mayoría de votos se ha acordado abrir un procedimiento de oficio en contra del C. Félix Salgado M, en los términos del Estatuto y respetando el debido proceso. Se informará oportunamente de la Resolución. — CNHJ MORENA (@CNHJ_Morena) January 8, 2021

“Yo lo di a conocer porque creo que el estado de Guerrero no se merece tener un gobernador como el que pudiera ser Félix Salgado Macedonio. Siempre se me ha hecho una persona deleznable, amoral”, concluyó el exfiscal Olea.

Sobre esta denuncia Salgado Macedonio ha señalado que se trata de una guerra sucia que hay en su contra y ha negado los hechos.

Con información de Marco Antonio Coronel

KAH