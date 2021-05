Familias de las víctimas de la L12 niegan haber recibido apoyo de autoridades

Durante estos tres días, varias familias de las víctimas del desplome de tren de la Línea 12 se han quejado de no haber recibido ningún apoyo de las autoridades tras la tragedia.

“Entró muy grave al hospital, tuvo fractura de siete costilla s y lo operaron de emergencia, en el hospital de Xoco , pero él fue trasladado del hospital de Iztapalapa , porque allá no tenían todo lo que él necesitaba. del gobierno nadie se ha presentado”, refirió Patricia Salinas, familiar de herido en accidente de la Línea 12.

Aunque el gobierno de la Ciudad de México instaló carpas de atención afuera de los hospitales donde internaron a los lesionados tras el colapso en la Línea 12 del Metro, varias familias refirieron no haber recibido atención por parte de las autoridades. algunos más denunciaron que en los hospitales no tenían los insumos básicos para atender a sus pacientes.

“Estamos en espera del material para que a ella le hagan la cirugía. No son magos los médicos, necesito urgente ese material. A la fecha, el gobierno de la CDMX no se ha manifestado conmigo para ver qué tipo de material necesito, no se ha sentido el apoyo”, dijo Ana Álvarez, familiar de lesionada en accidente de Línea 12.