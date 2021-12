Familias mexicanas celebran Nochebuena y Navidad

La noche de este 24 de diciembre, cientos de miles de familias en México celebraron la Nochebuena en su hogar, pero los festejos decembrinos tienen muchas expresiones.

En el Zócalo de la Ciudad de México la tarde de este viernes hubo representaciones de pastorelas y cientos de personas disfrutando de los juegos mecánicos, como parte de la verbena navideña; en la República también hubo diversas celebraciones.

“Después de la pandemia necesitamos mucho de todo eso”, dijo Rosa Elena, asistente.

Por primera vez en San José del Cabo, Baja California Sur, se realizó el desfile de carros alegóricos y globos navideños.

“Me encantó el globo de foca y también el de muñequito de jengibre”, comentó Maya Paulina, una niña asistente.

“Me desperté a las dos de la mañana a esperar que sean las cuatro, pues muchos monos, ahí una bolsa y una bici, muchos juguetes en una bolsa”, comentó José, quien recibió un regalo.

José, en silla de ruedas, llegó desde la madrugada a la Villa Navideña de Ciudad Juárez, Chihuahua, para ser uno de los primeros en recibir una bolsa de regalos que entregan los bomberos en esta época, desde hace 82 años. Se repartieron 50 mil juguetes, la mayor cifra en más de ocho décadas.

Internos de centros penitenciarios de Jalisco celebraron con bailes, concurso de nacimientos y pastorelas.

“Aunque yo no tenga visita, pero a mí me fascina que venga la familia, te inyectan esas ganas de decir pues yo tengo algo que me está esperando allá afuera y voy a salir”, comentó María del Carmen Alvarado, quien participó en una pastorela.

En el museo de la restauración de la República, en Querétaro, se exhiben más de 70 nacimientos de diferentes regiones del mundo.

“La tradición se origina en Europa en una capilla italiana en el siglo XI y de ahí trascendió todo el mundo”, apuntó Cristián Arredondo Carrasco, coordinador del Museo de la Restauración de la República.

Y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el nacimiento de la familia Molina Gómez se ha convertido en una atracción singular; lo mismo se utilizan figuras religiosas que muñecas y carritos.

“Con esto de la pandemia también surge qué le pedimos porque nos sane a todos”, compartió Mario Arturo Molina, creador del pesebre.

Con información de En Punto.

LLH