Familiares y amigos despiden a la menor Melanie, víctima de feminicidio en Edomex

Melanie Vielma, menor de 13 años, víctima de feminicidio en el Estado de México, fue despedida este sábado 19 de diciembre por sus padres, familiares y amigos.

Originaria del municipio de La Paz, en el Estado de México, Melanie fue encontrada este jueves 16 de diciembre sin vida en un terreno baldío frente a la escuela Primaria Tierra y Libertad.

“Mi hija bajó a dejar a mi otra hija en la escuela, estamos a 10 minutos de la primaria, cuando yo vi que eran ocho 10 y no regresaban yo bajé a buscarla en eso me contacta un señor que nunca le he hablado y me dice qué andaba buscando, cuando yo no le dije qué se me había perdido, nada, posteriormente yo doy un recorrido hasta la secundaria, vuelvo a subir y me está esperando afuera y me vuelve a preguntar, ¿ya lo encontró? pero que si yo no le había dicho que se me había perdido nada, subo nuevamente a la casa para ver si ya había llegado mi hija y no, no había llegado; vuelvo a bajar en ese lapso que yo subo, vuelvo a bajar es cuando encuentro a mi pequeña sin vida”, narró María de los Ángeles, madre de Melanie.