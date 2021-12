Investigan como feminicidio el asesinato de la niña Melanie en Edomex

En el Estado de México, Melanie, una menor de 13 años fue asesinada luego de llevar a su hermana menor a la escuela.

Te recomendamos: Cada día muere asesinada una niña en México

Su cuerpo fue hallado en un lote baldío en los límites de los municipios los Reyes La Paz e Ixtapaluca. La escuela se ubica a tan solo 260 metros del que era su hogar.

“Fue alrededor de las 8 de la mañana más o menos. De hecho yo vi a la menor cuando bajó con su hermanita ligar subió su mamá muy alterada a preguntar si no había visto a su hija subir, le digo subir no, yo la vi cuando bajó, pero no la he visto subir”, dijo un vecino de Melanie.

“Era una de nuestras vecinas, la niña. no tuvieron clases por eso según que fue a dejar a su hermanita a la escuela ella y pues de ahí que ya no regresó y ya su mamá se empezó a preocupar y fue a buscarla su mamá”, agregó.