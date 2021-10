Familiares de retenidos por El Machete, en Pantelhó, exigen en Segob dar con su paradero

Familiares de las 21 personas detenidas desde finales de julio por integrantes del grupo de El Machete, en Pantelhó, Chiapas, y de las que se desconoce desde entonces su paradero, llegaron este jueves a la Secretaría de Gobernación para pedir se busque a sus familiares.

Te recomendamos: Incierto el paradero de 21 personas retenidas en Pantelhó; desertor de ‘El Machete’ afirma que fueron asesinadas

“¿Por qué vinieron aquí a la Ciudad de México? A pedir auxilio, que me ayuden porque hemos ido en todas partes y no nos dicen nada. Ya va para tres meses y no sabemos nada de mi hijo”, señaló Francisca Morales, familiar de Retenidos en Pantelhó, Chiapas.

Doña Francisca Morales, de 71 años de edad, no sabe nada del paradero de cuatro integrantes de su familia que fueron detenidos por miembros del grupo de autodefensas del pueblo “El Machete” en Pantelhó, Chiapas. Forman parte de las 21 personas acusadas de pertenecer al grupo criminal de Los Herrera, de las que no se tiene noticia desde el pasado 26 de julio.

Los familiares de los desaparecidos, en su mayoría comerciantes, decidieron venir a la Secretaría de Gobernación porque, dicen, pese a presentar denuncias ante la Fiscalía estatal y en diversas instancias gubernamentales, nadie les da indicios de que alguien esté buscado a sus seres queridos.

“Que no nos anden engañando, porque todas las autoridades que vamos, pura mentira, me dicen que sí, y nunca sabemos nada de ellos, si nos van a ayudar o no”, agregó Francisca.

Funcionarios de la subsecretaría de Derechos Humanos se comprometieron a entablar comunicaciones con autoridades estatales involucradas y se explorará que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones.

“Confiamos en que el Gobierno de la República haga algo, porque la verdad son tres meses sin saber de nuestros familiares y la desesperación que tenemos. Y aquí mi madrina, como la vio usted, anda mal, deprimida”, refirió Concepción Ramos Cansino, familiar de retenidos en Pantelhó, Chiapas.

Doña Francisca es la mujer que interceptó la camioneta del presidente López Obrador, el 27 de agosto, en San Cristóbal de las Casas. Dice que no pierde la esperanza de encontrar a sus familiares con vida.

“Hablé con el Presidente de la República y me dijo que me iba a ayudar y no me ha ayudado. Si no nos da una solución, no nos vamos a ir de acá”, concluyó Francisca.

Con información de Fátima Monterrosa

KAH