Familiares de desaparecidos instalan ‘fosas clandestinas’ frente al Palacio Nacional

Familias mexicanas de personas desaparecidas instalan fosas clandestinas en el Zócalo de Ciudad de México, frente al Palacio Nacional, para protestar por la impunidad y la falta de investigaciones.

Unos 15 colectivos de búsqueda llevaron montículos de tierra en los que colocaron imágenes de sus seres queridos mientras el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ofrecía su conferencia mañanera en el Palacio Nacional.

Las agrupaciones, que representan a más de 2 mil 600 personas desaparecidas, denunciaron la aparición de más de 170 fosas clandestinas, pero “cero respuestas” de las autoridades.

Entre los manifestantes había cerca de 90 personas que procedían principalmente de Guanajuato, estado del centro del país que lidera los homicidios a nivel nacional.

Los principales colectivos eran “Hasta encontrarte”, “Una luz en el camino” y “Una promesa por cumplir”, que colocaron fichas de información de sus seres queridos y leyeron una lista con el nombre de cada uno de sus desparecidos.

“Si López Obrador no va a las fosas, nosotras se las traemos. Estas son las fosas que muestran la ausencia del Estado, no son del pasado. No es cosa de colores (partidos) o Gobiernos, ¡busquemos justicia! No queremos enterrarlos. queremos abrazarlos”, expresaron representantes de “Hasta encontrarte” en un pronunciamiento.