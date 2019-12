Fabián Cháirez, creador del polémico cuadro de Zapata, lamenta violencia en Bellas Artes

Manifestantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), de la Central Independiente de Obreros Agrícolas, y el Frente Auténtico del Campo ingresaron al Palacio de Bellas Artes para protestar por el cuadro “La Revolución” del artista chiapaneco Fabián Cháirez.

Te puede interesar: Pintura de Zapata ‘afeminado’ desata protestas en Palacio de Bellas Artes

Autoridades del palacio intentaron dialogar con los inconformes pero los gritos se los impidieron.

“¿Me permiten?, tengo derecho a la palabra como usted la tiene, no, me lo merezco igual que usted”, dijo Miguel Fernández Félix, director del Museo de Bellas Artes.

Durante unas cuatro horas, los inconformes no dejaron de mostrar su molestia con la obra que muestra al caudillo desnudo, montado sobre un caballo blanco, con tacones y un sombrero rosa.

“Ofende a un hombre que incluso representó, en todo caso, la charrería mexicana”, dijo Álvaro López, líder de la UNTA.

“Está el exhibicionismo completo de los antecesores presidentes y ahorita mire aquí qué es”, señaló un inconforme con el cuadro ‘La Revolución’.

A las 3 de la tarde, activistas de la comunidad gay llegaron a Bellas Artes para encarar a los campesinos. Hubo gritos y ofensas de ambos grupos.

La pelea se trasladó afuera del palacio.

Los inconformes se retiraron alrededor de las 4 de la tarde.

Por favor ayúdenme, me quitaron mi mochila, me quitaron mi cámara, ve cómo me golpearon y todavía los tienen allí adentro de Bellas Artes, me tienen que pagar todas las cosas que me robaron y me quitaron”, apuntó un activista gay.