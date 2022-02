Expertos analizan tarifas de la luz en foro del parlamento abierto sobre la Reforma Eléctrica

Al participar en el décimo primer foro del parlamento abierto sobre la Reforma Eléctrica, el director general de CFE Intermediación de Contratos Legados, Mario Morales, aseguró que la iniciativa presentada por Ejecutivo federal pretende devolver el sentido social a las tarifas eléctricas.

En el foro transmitido a través del Canal del Congreso, se analizaron el costo de las tarifas residencial e industrial, la evolución de la oferta y la demanda, y las fuentes generadoras de energía, renovables y no renovables.

El director general de CFE Suministrador de Servicios Básicos, José Martín Mendoza, dijo que se debe mantener el subsidio que otorga la Comisión Federal de Electricidad al 90% de los usuarios de tarifa doméstica, para garantizar el sentido social.

“El subsidio hoy en día para la tarifa doméstica y agrícola es el diferencial del costo del mercado versus el costo al cual el acuerdo de Hacienda me obliga a venderlo para mantener ese tema del subsidio, sin embargo, ese subsidio que se publica anualmente en la Ley de Ingresos anualmente anda en 70 mil millones, hoy en día la CFE ha otorgado 111 mil millones de pesos en el 2021 y puedes ver que todas las tarifas están subsidiadas al 50 por ciento de su costo real, en ese sentido, este subsidio se tiene que seguir manteniendo en este esquema tarifario para proteger al 90 por ciento de los clientes de la CFE”, precisó José Martín Mendoza, director general de CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Carlos Aurelio Hernández, vicepresidente Nacional de Energías Renovables de la Coparmex, denunció que la iniciativa presidencial propone eliminar el 11 por ciento de energías limpias, y subrayó que solo la libre competencia generada por las reformas de 1992 y de 2013 podría garantizar una disminución de las tarifas eléctricas.

Carlos Aurelio, vicepresidente Nacional de Energías Limpias, Coparmex: “Lo que se quiere es sustituir ese 11% de energías limpias que actualmente se están inyectando en la red por energía de carbón, que vimos que disminuyó y por la energía de combustóleo y eso lo vamos a pagar todos los mexicanos y lo vamos a respirar… las tarifas en México no están hechas para que suban menos que la inflación, el mercado eléctrico plantea que disminuyan estas tarifas gracias a la libre competencia y a la libertad de elegir que tenemos los consumidores en México”.

En ese sentido, el representante de la Asociación Mexicana de Suministradores Calificados, José María Lujambio, afirmó que la reforma propuesta impediría la generación de energía en cualquier modalidad y que de aprobarse ahuyentaría las inversiones.

“La iniciativa elimina la posibilidad de que cualquier particular genere electricidad, a nivel de que sea, entonces conforme al iniciativa la generación distribuida desaparecería por más que se diga que eso no era la intención afectarlo… por eso contar con distintas opciones de suministro, la libertad de escoger entre ellas no es un capricho sino una necesidad impulsada por la economía moderna, si de un día al otro el Estado les quitara a las empresas esa libertad, simplemente las va a ahuyentar del país, así de sencillo y así de fuerte”, dijo José María Lujambio, de Aso Mex de Suministradores Calificados.