‘Sin reforma, CFE desaparecerá al final del sexenio de AMLO’: Bartlett

El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, advirtió que, si se mantiene el actual sistema eléctrico, con figuras ilegales manejadas por el sector privado, como los generadores independientes y las sociedades de autoabasto, la CFE desaparecerá en 3 años.

Sostuvo que la CFE ha sido desplazada por el sector privado que ya abastece a 75 mil grandes consumidores y se han apoderado del 42% del mercado, sin pagar transporte de electricidad.

Al participar en un video debate sobre la Reforma Eléctrica y sus implicaciones en el medio rural, organizado por la Secretaría de Agricultura, el director de la CFE sostuvo que, si continúa el sistema eléctrico actual, 4 o 5 empresas extranjeras con grandes fondos de inversión internacionales van a decidir cuáles son las tarifas y uno de los sectores más afectados será el campo mexicano, pues desaparecerían los subsidios.

“Ese sistema, en un país como el nuestro, con una gran desigualdad, no puede subsistir, no puede sostenerse salvo el establecer casi una dictadura eléctrica. Si el campo se queda en manos de estos grandes intereses galácticos allá arriba, pues no va a subsistir, es el peligro más grande para los campesinos mexicanos”, añadió.