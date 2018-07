EU advierte a Irán que ‘pagará un precio’ sin precedentes si actúa mal

La Casa Blanca mantuvo este lunes su línea dura hacia Irán después de la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, al insistir en que Teherán se arriesga a “pagar un precio” sin precedentes si hace algo “negativo”.

“He hablado con el presidente durante los últimos días, y el presidente Trump me dijo que si Irán hace cualquier cosa negativa, pagarán un precio como el que pocos países han pagado jamás”, dijo el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, en un comunicado.

Bolton reafirmaba así la amenaza que expresó Trump a última hora del domingo, cuando lanzó una dura advertencia al presidente iraní, Hassan Rohani.

“Al presidente iraní Rohani: Nunca más vuelva a amenazar a Estados Unidos o sufrirá unas consecuencias como las que pocos han sufrido en la historia antes. Ya no somos un país que aguantará sus demenciales palabras de violencia y muerte. ¡Sea cauto!”, dijo Trump en un mensaje repleto de mayúsculas en su cuenta de Twitter.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018