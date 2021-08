Estudiantes mexicanos cruzan el puente fronterizo para asistir a clases presenciales en Arizona

Luego de permanecer 18 meses fuera de las aulas por el COVID-19, tomando clases en línea, el pasado 2 de agosto regresaron a clases presenciales 35 mil estudiantes, en los 2 mil 267 centros escolares del estado de Arizona. Entre estos alumnos hay estudiantes mexicanos, que viven en México y a diario cruzan el puente fronterizo para ir a la escuela.

Te recomendamos: A días del regreso presencial en escuelas, papelerías del Centro Histórico lucen vacías

Hay niños mexicanos o que viven en México, que ya regresaron a clases. Son los que viven en la frontera de Sonora con Arizona y que a diario cruzan el puente fronterizo san luis río colorado para ir a la escuela.

Cientos de niños y adolescentes, nacidos y con residencia en Estados Unidos, que viven en San Luis Río Colorado, Sonora, se forman en el puente fronterizo para asistir a planteles escolares en las vecinas ciudades de San Luis y Yuma.

“Estuve un año y pasadito y no me fue muy bien, porque me confundía todo y todo eso y bajé en clases y por eso prefiero mil veces las presenciales”, refirió una estudiante de San Luis Arizona, Estados Unidos.