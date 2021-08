A días del regreso presencial en escuelas, papelerías del Centro Histórico lucen vacías. Hace dos años, cuando aún no estaba la pandemia por COVID-19, así lucía la calle de Mesones, donde los padres de familia surtían los útiles para el periodo escolar 2019-2020.

En este 2021, con la tercera ola de Covid en México, ésta es la situación en la misma calle.

Los comerciantes están desesperados, ya que las ventas se han desplomado por la falta de clientes y han tenido que bajar los precios.

“La persona que es dueña, me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado con la mitad de la renta y si no, ya hubiera tronado la verdad”, dijo la comerciante Yolanda.

“La venta ha bajado muchísimo. Un 50%, jefe. Hemos rebajado los precios, por ejemplo, esta la doy en 5 pesos, hasta 4 mayoreo, cuando normalmente lo vendíamos a 10 pesos la pieza”, dijo Gabino.

“¿Han tenido que bajar precios? Un poco, para que haya un poco de venta. Este cuaderno es de 200 hojas vale 100 pesos lo doy en 80 pesos”, insistió Richard.