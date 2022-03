“Estoy en Kiev y no tengo miedo de nadie”, dice presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que no tiene “miedo de nadie” en un video grabado desde la oficina de la presidencia en Kiev, la primera vez que se le ve allí desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, comenzó la invasión del país el 24 de febrero.

“Estoy en Kiev. En la calle Bankova (residencia de la oficina del presidente) No me escondo. Y no tengo miedo de nadie. Durante todo el tiempo que sea necesario para ganar esta guerra”, dijo Zelenski sentado en su despacho.