Tiroteo deja varias víctimas en una feria gastronómica en California, EU

Un tiroteo en una importante feria gastronómica en el estado de California, Estados Unidos, dejó varias víctimas este domingo, indicó la Policía local.

The hearts of Gilroy PD and entire community go out to the victims of today's shooting at the Garlic Festival. The scene is still active. If you are looking for a loved one, please go to the reunification center at Gavilan College at parking lot B. #GilroyActiveshooter

— Gilroy Police (@GilroyPD) July 29, 2019