Balacera en evento comunitario en Nueva York deja 1 muerto y 11 heridos

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, envió sus condolencias a las víctimas de un tiroteo registrado al filo de la medianoche en una fiesta en el vecindario de Brownsville, en el este de Brooklyn, en el distrito neoyorquino, donde una persona murió y otras 11 resultaron heridas.

We had a terrible shooting in Brownsville tonight that shattered a peaceful neighborhood event. Our hearts go out to the victims.

We will do everything in our power to keep this community safe and get guns off our streets.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 28, 2019