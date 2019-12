Empresarios y gobierno mexicano cierran filas contra propuestas “inaceptables” de EEUU en T-MEC

Los empresarios y el gobierno mexicano cierran filas contra las propuestas inaceptables de Estados Unidos en el marco de la ratificación del T-MEC, dijo este martes Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Estratégicas del Consejo Coordinador Empresarial(CCE), en entrevista para Despierta con Danielle Dithurbide.

En referencia al comunicado difundido por el CCE, Moisés Kalach mencionó que existen algunas demandas en materia laboral que resultan extremas y son totalmente inaceptables.

El coordinador explicó que el gobierno mexicano está en plena negociación y por eso no ofreció detalles de todas las demandas, pero sí mencionó que la idea de desplegar inspectores foráneos revisando las plantas productivas se ha rechazado categóricamente.

Me parece que lo importante es que la iniciativa privada y el gobierno mexicano estamos cerrando filas para ir en un mismo equipo, con una misma posición en contra de estas propuestas que son inaceptables para nuestro país y que seguramente provienen de algunos grupos que no quieren ver este tratado hacia adelante, y que no son amigos de las cadenas de abasto y de lo importante que somos como socios comerciales para Estados Unidos”, mencionó.